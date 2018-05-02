(ОБНОВЛЕНО) Жуткое ДТП в столице: столкнулись три машины, две из которых – такси (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) Жуткое ДТП в столице: столкнулись три машины, две из которых – такси (ФОТО)

Авария произошла этой ночью на пересечении улиц Алеку Руссо и Николая Димо сектора Рышкановка.

В результате аварии шесть человек были госпитализированы. По словам очевидцев больше всего пострадали пассажиры такси, пишет tv8.md. В ДТП были вовлечены четыре автомобиля: такси Toyota Prius , управляемый 40-летним водителем, такси Škoda, за рулём которого находился 37-летний мужчина, легковушка Dacia Logan 59-летнего автомобилиста, а также BMW X1, управляемый 20-летним молодым человеком.

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи, госпитализировала двух пассажиров BMW X1, водителя Škoda и двух пассажиров службы такси. По словам очевидцев причиной аварии стало превышение скорости.

По этому делу было инициировано уголовное преследование. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося. Для выявления общей картины ДТП будут рассмотрены все записи с камер видеонаблюдений на этом участке.

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