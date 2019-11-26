Жуткое ДТП в столице: машина перевернулась, двое пострадавших госпитализированы (ФОТО)

На столичной улице Узинелор столкнулись два легковых авто. Удар был настолько сильным, что одна из машин перевернулась.
Инцидент произошёл минувшим вечером, пишет protv.md. Фотографии с места ДТП в социальной сети опубликовал очевидец.
Было установлено, что участниками аварии стали Volkswagen, которым управлял 32-летний водитель, и Nissan, которым управлял 56-летний мужчина. Водитель Nissan и пассажир Volkswagen были доставлены в больницу.
Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
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