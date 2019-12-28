Жуткое ДТП в Рыбнице: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб (ФОТО)

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27 декабря в дежурную часть Рыбницкого ОВД поступило сообщение об аварии на трассе Тирасполь-Каменка. Между сёлами Попенки и Бутучаны BMW врезался в дерево.

Водитель 1994 года рождения от полученных травм погиб на месте. Его пассажир, рыбничанин 1987 года рождения, госпитализирован в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org.

По предварительным данным, водитель пошёл на обгон, не убедившись в безопасности манёвра. Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.