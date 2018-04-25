Жуткое ДТП в Приднестровье: машина перевернулась несколько раз, водитель остался в живых (ВИДЕО)

Водитель Mercedes пытался избежать лобового столкновения с Жигули, но в результате этого его занесло, и машина перевернулась не менее четырёх раз. При этом водитель получил лишь мелкие царапины.

По словам потерпевшего, ему навстречу ехал бензовоз, а за ним ещё три автомобиля, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья. Когда Mercedes поравнялся с ними, замыкающий колону 82-летний водитель Жигули резко выехал на встречную полосу. Свидетели ДТП, которые подтверждают версию пострадавшего, говорят, что со стороны этот манёвр был похож на попытку обгона. Водитель Mercedes пытался избежать столкновения и свернул в сторону, а в результате этого его автомобиль перевернулся не менее четырёх раз и угодил в кювет.

В свою очередь, представитель советского автопрома утверждает, что никого не обгонял и не собирался. Более того, пенсионер говорит, что не заметил аварию на дороге, и продолжил движение пока его не остановили сотрудники ГАИ.

К месту происшествия сразу же прибыли инспекторы ДПС и спасатели. Медицинская помощь водителю не понадобилась, он получил лишь несколько царапин. А вот его автомобиль уже вряд ли подлежит ремонту. Специалисты быстро потушили газобаллонную установку и приняли меры для предотвращения возгорания и взрыва.

На месте происшествия были собраны все материалы и назначена проверка, в ходе которой будет выясняться причина ДТП.