Жуткое ДТП в Пересечино: автомобиль перевернулся на крышу, пострадал водитель (ВИДЕО)

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Согласно полученным данным, 33-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Авария произошла вчера, 27 февраля, в селе Пересечино Оргеевского района.

Правоохранительные органы предполагают, что авария произошла из-за технической неисправности. Водитель не справился с управлением, в результате чего машины вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в районную больницу Оргеева.

В автомобиле также находилась 33-летняя супруга водителя. Она не пострадала, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.