Жуткое ДТП в Комрате: машины превратились в хлам (ФОТО, ВИДЕО)

0

Страшная авария произошла сегодня утром на автодороге Комрат-Кишинёв, при выезде из села Буджак. В результате столкновения машины буквально превратились в хлам.

На выезде из населённого пункта столкнулись автомобиль автошколы марки “Дачия” и “Форд”. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, врачи и пожарные, пишет jurnal.md. По словам очевидцев, пострадавших пришлось вынимать из машин спасателям.

По первой информации, водитель автомобиля “Форд” в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию. Пострадали также его пассажиры – женщина и ребёнок. Водитель “Дачия” тоже доставлен в больницу Комрата, пишет gagauzinfo.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.