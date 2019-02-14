Жуткое ДТП в Каушанах: вместо авто — груда металлолома (ФОТО)

Жуткое ДТП в Каушанах: вместо авто — груда металлолома (ФОТО)

Автомобиль был серьёзно повреждён после того, как водитель потерял контроль над управлением грузовиком, съехал в кювет и врезался в дерево. Авария произошла накануне вечером в Каушанском районе.

Удар был чрезвычайно сильным. На фото видно, что грузовик превратился просто в груду металлолома. Предварительно установлено, что водитель отделался серьёзными травмами, однако, к счастью, остался жив.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ИП Каушаны Сильвия Ветку, автомобиль Iveco Daily направлялся из Новых Анен в Каушаны. Водитель не выбрал подходящую для ночного времени скорость, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в дерево на обочине дороги. В результате удара автомобиль был полностью разрушен. 41-летний водитель был доставлен машиной скорой помощи в районную больницу в Каушанах.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

 

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