Жуткое ДТП в Каушанах: пятеро пострадавших в больнице (ФОТО)

Жуткое ДТП в Каушанах: пятеро пострадавших в больнице (ФОТО)

Пятерым гражданам понадобилась медицинская помощь в результате ДТП, произошедшего сегодня в Каушанах. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

По данным местной полиции, в аварию попали машины Audi и Volkswagen. Предварительно установлено, что виновник ДТП – водитель автомобиля Audi, пишет deschide.md. При повороте мужчина потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.

Обстоятельства инцидента выясняются. “Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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