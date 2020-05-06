Жуткое ДТП в Кагуле: легковушка “впечаталась” в грузовик (ФОТО)

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Страшная авария произошла сегодня недалеко от села Кышлица-Прут Кагульского района. Автомобиль ВАЗ врезался в грузовик.

Как рассказала пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, легковое авто протаранило прицеп грузовика. К месту происшествия прибыли сотрудники ГИЧС, которым удалось эвакуировать двоих человек из повреждённого автомобиля.

В итоге 44-летний водитель скончался на месте, а 69-летнего пассажира в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, пишет ziuadeazi.md.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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