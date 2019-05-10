Жуткое ДТП в Хынчештах: пассажирка тяжело ранена (ФОТО)

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Серьёзная авария произошла возле села Логанешты Хынчештского района В результате столкновения двух авто 30-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы.

По данным полиции, водитель вышел на обгон, не убедившись в безопасности манёвра, потерял контроль над управлением и врезался в другую машину, за рулём которой находился 36-летний мужчина. В результате удара одна из авто съехала с дороги и врезалась в колодец, а затем в забор магазина, пишет publika.md.

Пассажирка одного из автомобилей-участников ДТП была доставлена в больницу. Девушка получила тяжёлые травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.