Жуткое ДТП в Гагаузии: пьяный водитель без прав сбил пятерых детей

Жуткое ДТП в Гагаузии: пьяный водитель без прав сбил пятерых детей

Вечером 2 августа в селе Дезгинжа произошло дорожно-транспортное происшествие. Было установлено, что местный житель 1993 г. р., будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий прав на управление транспортными средствами, не справился с управлением и совершил наезд на 5 играющих на обочине несовершеннолетних детей.

Как пишет upatogagauzia.md, в результате ДТП дети были доставлены в больницу Комрата с различными телесными повреждениями. На данный момент состояние двоих несовершеннолетних детей тяжёлое.

По данному факту было начато уголовное преследование. Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Нарушитель был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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