Жуткое ДТП в Фалештах: водитель на полном ходу врезался в дерево (ФОТО)

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Мужчина попал в больницу после того, как микроавтобус, которым он управлял, врезался в дерево. Авария произошла этим утром в селе Реуцел Фалештского района.

По данным местной полиции, 34-летний водитель микроавтобуса Volkswagen пошёл на обгон, но не справился с управлением. Машина соскользнула с дороги, пишет deschide.md, и врезалась в дерево.

В результате удара передняя часть микроавтобуса была смята. Водителя с множественными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.