Жуткое ДТП в Единцах: прицеп отсоединился от КамАЗа и врезался в микроавтобус, водитель скончался (ФОТО)

Жуткое ДТП в Единцах: прицеп отсоединился от КамАЗа и врезался в микроавтобус, водитель скончался (ФОТО)

Мужчина скончался после того, как прицеп, отсоединившийся от грузовика, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, которым он управлял. Жуткая авария произошла сегодня во второй половине дня вблизи населённого пункта Купчинь Единецкого района.

По данным местной полиции, прицеп отсоединился от КамАЗа и выехал на встречную полосу, после чего врезался в микроавтобус марки Volkswagen. В результате столкновения микроавтобус перевернулся, а водитель, 36-летний мужчина, скончался на месте. Ещё двое пассажиров, находившихся в микроавтобусе, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии, передаёт deschide.md.

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