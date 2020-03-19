Жуткое ДТП в Дондюшанах: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие (ФОТО)

Жуткое ДТП в Дондюшанах: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие (ФОТО)

Автомобиль Dacia Logan выехал на встречную полосу, столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Mercedes Vito и перевернулся. Инцидент произошел вчера вечером на дороге, связывающей села Арионешть и Покровка Дондюшанского района.

Согласно предварительным данным, четыре человека, которые находились в микроавтобусе, были доставлены в больницу с различными травмами. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства аварии, передаёт deschide.md.

Напомним, что вчера произошла страшная авария на объездной в Бельцах, в результате которой скончался мотоциклист и его пассажирка.

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