Жуткое ДТП в День Победы: лихач, протаранивший два авто, скрылся с места аварии (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП в День Победы: лихач, протаранивший два авто, скрылся с места аварии (ФОТО, ВИДЕО)

Спровоцировал ДТП, вышел из машины и убежал. Речь идёт о водителе, который на скорости протаранил две других машины.

Инцидент произошёл вчера вечером на бульваре Дачия в секторе Ботаника. В результате водитель такси получил травмы и оказался в больнице, передаёт publika.md. Вместе с ним в салоне находились два пассажира, которые, к счастью, отделались лишь испугом.

Во время ДТП одну из трёх машин отбросило в дерево. По словам одной из пассажирок, водитель, спровоцировавший аварию, ехал с превышением скорости.

Он буквально перелетел через бордюр и врезался в бок нашей машины. Виновник был за рулём автомобиля с румынскими номерами. Он попытался сбежать, но за ним погналась полиция, – рассказала пострадавшая.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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