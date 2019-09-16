Жуткое ДТП на железной дороге: поезд рейса Унгены-Бельцы врезался в машину, водитель скончался

Жуткое ДТП на железной дороге: поезд рейса Унгены-Бельцы врезался в машину, водитель скончался

Ещё одно смертельное ДТП на железной дороге случилось в воскресенье, 15 сентября, в селе Загранча Унгенского района.

Житель Унген находился за рулём автомобиля марки Honda и проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего в машину врезался поезд рейса Унгены-Бельцы. Водитель был госпитализирован в реанимацию. После того, как состояние пациента ухудшилось, он скончался, передаёт deschide.md.

Напомним, что вчера на железной дороге случилось подобное ДТП в Новоаненском районе. Водитель автомобиля марки Dacia Duster проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. В результате этого поезд рейса Кишинёв-Одесса врезался в левую сторону автомобиля. От полученных травм водитель скончался на месте.

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