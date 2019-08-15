Жуткое ДТП на трассе Оргеев-Калараш: обе машины оказались “всмятку” (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП на трассе Оргеев-Калараш: обе машины оказались “всмятку” (ФОТО, ВИДЕО)

Три человека получили лёгкие травмы после того, как попали в ДТП. Авария произошла минувшим вечером на участке трассы Оргеев-Калараш.

По данным полиции, 24-летний водитель BMW на перекрёстке вышел на обгон и столкнулся с Peugeot, за рулём которого находился житель села Селиште Оргеевского района, пишет jurnal.md. Водитель BMW, а также две девушки 18 и 13 лет, получили лёгкие травмы. Им была оказана помощь на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md