Жуткое ДТП на трассе Оргеев-Калараш: обе машины оказались “всмятку” (ФОТО, ВИДЕО)

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Три человека получили лёгкие травмы после того, как попали в ДТП. Авария произошла минувшим вечером на участке трассы Оргеев-Калараш.

По данным полиции, 24-летний водитель BMW на перекрёстке вышел на обгон и столкнулся с Peugeot, за рулём которого находился житель села Селиште Оргеевского района, пишет jurnal.md. Водитель BMW, а также две девушки 18 и 13 лет, получили лёгкие травмы. Им была оказана помощь на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.