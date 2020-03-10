Жуткое ДТП на Телецентре: водитель пикапа врезался в дерево (ФОТО)

Жуткое ДТП на Телецентре: водитель пикапа врезался в дерево (ФОТО)

Водитель попал в больницу после того, как протаранил дерево. Инцидент произошёл на улице Г. Асаки на Телецентре, недалеко от Академии полиции “Штефан чел Маре”.

Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати рассказала deschide.md, что по неизвестным причинам водитель Toyota Hilux не справился с управлением и врезался в дерево. Фото с места происшествия были опубликованы очевидцами в социальной сети.

Мужчину с множественными травмами доставили в больницу. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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