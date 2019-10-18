Жуткое ДТП на Ботанике: машины “всмятку” (ФОТО)

Жуткое ДТП на Ботанике: машины “всмятку” (ФОТО)

Две машины столкнулись вчера лоб в лоб на улице Сармизегетуза на Ботанике. Оба авто получили сильные повреждения.

По словам свидетелей происшествия, одного человека увезли в больницу, передаёт jurnal.md. Из-за аварии в данной зоне образовался затор.

Как пишет protv.md, 21-летняя девушка на автомобиле Chevrolet въехала на большой скорости в машину Skoda, за рулём которой был 37-летний мужчина. После удара автомобиль Skoda отбросило в дерево, а водителю потребовалась помощь врачей.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Виновнику аварии грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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