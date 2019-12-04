Жуткое ДТП на Албишоаре: машины “всмятку”, двое раненых (ФОТО)

Жуткое ДТП на Албишоаре: машины “всмятку”, двое раненых (ФОТО)

Серьёзная авария произошла этим утром на столичной улице Албишоара. Двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

По данным полиции, участниками ДТП стали автомобиль Skoda под управлением 42-летнего мужчины и автомобиль Renault, которым управляла 39-летняя женщина. В результате столкновения водителю Renault и пассажиру Skoda понадобилась помощь врачей, пишет protv.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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