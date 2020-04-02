(ОБНОВЛЕНО) В результате жуткого ДТП в столице пассажир вылетел из окна (ФОТО)

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Пассажир вылетел из окна, а автомобиль превратился в груду металла в результате аварии, произошедшей сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Штефан чел Маре и Сергей Лазо.

Согласно полученным данным, участниками ДТП стали две машины: Mitsubishi и Renault. Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, один из автомобилей был практически полностью уничтожен и вряд ли подлежит ремонту, передаёт deschide.md. На место ЧП прибыли полиция и бригада скорой помощи.

По данным пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в результате ДТП пострадали два человека, которые находились в автомобиле Renault, водитель и пассажир. Они были госпитализированы. Пассажир находится в тяжёлом состоянии. После столкновения он вылетел через окно и получил серьёзные травмы. Столкновение произошло после того, как водитель Mitsubishi, 54-летний мужчина, пытался свернуть на улицу С. Лазо, но врезался в Renault. Все обстоятельства аварии выясняются.

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