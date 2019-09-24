Жуткий случай в Хынчештах: отец в ссоре застрелил собственного сына

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Мужчина был задержан после того, как застрелил собственного сына. Трагедия произошла вечером 23 сентября в селе Карпинены Хынчештского района.

По данным местной полиции, 45-летний мужчина поссорился с 18-летним сыном, после чего взял охотничье ружьё и выстрелил в последнего. Парень скончался на месте, до приезда врачей, пишет deschide.md.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.