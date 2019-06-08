Жуткий случай: в Хынчештах отчим обнаружил труп ребёнка в холодильнике

Жуткий случай: в Хынчештах отчим обнаружил труп ребёнка в холодильнике

Трагедия произошла вчера вечером в селе Буцены Хынчештского района. Труп 9-летнего мальчика был найден в холодильнике.

Отчим погибшего, 38-летний мужчина, вернулся домой и обнаружил страшную находку. Ещё двое детей, мальчики двух и четырёх лет, мирно спали в другой комнате, пишет deschide.md.

Мужчина рассказал полиции, что трое несовершеннолетних остались без присмотра взрослых. Когда глава семейства вернулся домой, то обнаружил запертую дверь. В результате ему пришлось лезть в дом через окно. Он увидел, что дверь неработающего холодильника была приоткрыта, а внутри обнаружил труп 9-летнего мальчика.

На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно было установлено, что смерть произошла в результате асфиксии.

Труп ребёнка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Полиция проводит расследование трагического случая.

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