Жуткий случай в Чимишлии: мужчина выстрелил себе в голову

Пострадавшему 54 года. Он находится между жизнью и смертью.
Инцидент произошёл минувшей ночью в одной из квартир в Чимишлии. Мужчина выстрелил себе в голову из личного пистолета модели «Bersa Tunder». Что его натолкнуло на этот поступок – пока не известно, передаёт deschide.md.
На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшего доставили в районную больницу Чимишлии в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.
Согласно предварительным выводам полицейских, речь идёт о попытке суицида. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.
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