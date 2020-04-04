Жуткий случай в Чимишлии: мужчина выстрелил себе в голову

Жуткий случай в Чимишлии: мужчина выстрелил себе в голову

Пострадавшему 54 года. Он находится между жизнью и смертью.

Инцидент произошёл минувшей ночью в одной из квартир в Чимишлии. Мужчина выстрелил себе в голову из личного пистолета модели «Bersa Tunder». Что его натолкнуло на этот поступок – пока не известно, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадавшего доставили в районную больницу Чимишлии в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в реанимации.

Согласно предварительным выводам полицейских, речь идёт о попытке суицида. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

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