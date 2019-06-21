Жуткий инцидент в столице: хозяин квартиры обнаружил труп своего квартиросъёмщика

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Труп мужчины пролежал в запертой квартире несколько суток. Жуткую находку обнаружили вчера в многоквартирном доме столичного сектора Рышкановка.

Как заявила для deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, жертвой стал 51-летний мужчина. Труп был обнаружен владельцем квартиры, который и обратился полицию.

– На поверхности трупа были обнаружены признаки насильственной смерти в виде ран в области лица и шеи. Предварительно установлено, что мужчину убили несколько дней назад, и с тех пор его тело оставалось лежать в квартире, – уточнила Стати.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции предстоит установить личность преступника, а также обстоятельства, при которых было совершено преступление.