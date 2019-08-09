Жуткий град побил урожай и фруктовые деревья в Каменке (ФОТО)

Жуткий град побил урожай и фруктовые деревья в Каменке (ФОТО)

Фотографиями жутких погодных условий на севере страны поделились очевидцы. В Глодянском районе урожай многих жителей села Каменка оказался под угрозой, пишет publika.md.

Некоторые градины были величиной с крупный горох. Они изрядно побили как фруктовые деревья, так и поля, а в некоторых домовладениях пострадала даже домашняя птица.

Ранее мы писали о том, что в результате проливных дождей с градом, прошедших вчера, 8 августа, в Молдове пострадал ряд населённых пунктов на севере страны.

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