Жуткий град побил урожай и фруктовые деревья в Каменке (ФОТО)

0

Фотографиями жутких погодных условий на севере страны поделились очевидцы. В Глодянском районе урожай многих жителей села Каменка оказался под угрозой, пишет publika.md.

Некоторые градины были величиной с крупный горох. Они изрядно побили как фруктовые деревья, так и поля, а в некоторых домовладениях пострадала даже домашняя птица.

Ранее мы писали о том, что в результате проливных дождей с градом, прошедших вчера, 8 августа, в Молдове пострадал ряд населённых пунктов на севере страны.