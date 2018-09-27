Жуткие выводы: врачи “скорой” могли спасти умиравшего на улице кишиневца, но лишь констатировали смерть

Об этом говорится в отчете созданной минздравом комиссии по расследованию трагического инцидента, произошедшего в столице на прошлой неделе.

Так, было установлено, что 65-летний мужчина, которому стало плохо, на момент приезда “скорой помощи” находился в состоянии клинической смерти, и врачи обязаны были провести реанимационные действия и попытаться его спасти, что было возможно. Вместо этого они лишь констатировали смерть, пишет realitatea.md.

Комиссия восстановила произошедшее тем вечером и постановила, что:

– Оператор службы 112 не выполнил требования ее регламента взаимодействия, что привело к ошибочному ведению дела на всех этапах; – Имела место задержка отправки скорой помощи, а главный врач департамента не обеспечил оперативную обработку семи повторных вызовов; – Анализ медицинской документации и пояснительных записок команды “скорой”, а также их сопоставление с данными GPS машин выявили ошибочные данные, в частности касательно времени отправления и прибытия “скорой помощи” на место. – Команда “скорой” не произвела реанимационных действий, а врач некорректно разговаривал с людьми на месте происшествия, не соблюдая врачебную этику.

В итоге сотрудники службы 112 и “скорой помощи” получили дисциплинарные взыскания. Часть из них получили выговоры, часть – уволены. Также службе скорой помощи было предписано пересмотреть систему менеджмента и провести другие действия для налаживания более эффективной работы.

Помимо этого, минздрав обратился в Генпрокуратуру для расследования инцидента с возможным заведением уголовного дела.

Всё произошло вечером 20 сентября на столичной улице Леха Качиньского. Очевидцы рассказали, что мужчина, по-видимому сраженный приступом, упал и стал биться в конвульсиях. Шокированные свидетели тут же вызвали “скорую помощь” посредством службы 112, однако машина прибыла только 40 минут спустя, когда несчастный уже скончался.

Служба 112 позже сняла с себя ответственность за поздний приезд скорой, а в минздраве инициировали внутреннее расследование. На днях стало известно, что пока мужчина на улице умирал, 4 машины “скорой” были свободны.