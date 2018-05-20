Жуткие подробности убийства в Грэтиештах: тело девушки было обезглавлено (ВИДЕО)

20-летняя девушка по имени Диана 12 мая поехала в Ставчены на празднование дня рождения, и более не вернулась домой.

На второй день встревоженные родственники объявили ее в розыск. И лишь спустя неделю после исчезновения, 19 мая, ее труп обнаружили в сумке на берегу озера в Грэтиештах, пишет tv8.md.

Как рассказала прессе родственница убитой, ее тело было расчленено и обезглавлено, причем самой головы в сумке не было. Опознали ее по одежде и кольцам. Имущество девушки не пропало, был найден и ее телефон.

Также родственники рассказали, что девушка и 32-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении этого жестокого убийства, были хорошо знакомы. Они не верят, что молодой мужчина был способен на такой поступок, однако прокуроры заявляют о достаточном количестве доказательств его вины.

Напомним, тело уроженки Крикова со следами насильственной смерти было обнаружено накануне, 19 мая, в сумке, найденной неподалеку от озера в Грэтиештах.