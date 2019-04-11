Жуткие детали в деле о найденном трупе новорожденного: он пролежал в воде около 3-х дней

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Молодые волонтёры, которые нашли бездыханное тело новорожденной девочки на берегу озера «Ла Извор», рассказали полицейским, что изначально они подумали, что речь идёт о пакете с мусором. Молодые люди оказались шокированными, когда обнаружили в нём труп младенца.

По данным полиции, труп новорожденного находился в воде приблизительно 3 дня. Идентифицировать мать ребёнка пока не удалось, пишет publika.md. Тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Органы правопорядка возбудили по данному факту уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что тельце новорожденной девочки было найдено вчера, 10 апреля, в озере «Ла извор» на Скулянке. Его обнаружили волонтеры, которые наводили порядок в данной зоне.