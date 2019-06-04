Жуткие детали убийства в Комрате: возлюбленные около часа следили за тем, как умирает их жертва (ФОТО)

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Задержанный 24-летний житель Тараклии, который, по версии следствия, вместе со своей 16-летней возлюбленной убил мужчину из Конгаза, признал свою вину и рассказал правоохранителям иную версию данного преступления.

Напомним, что 1 июня в лесной глуши между сёлами Конгаз и Светлое было обнаружено тело 30-летнего мужчины. В нескольких метрах от трупа был найден и автомобиль погибшего марки Mazda, в котором оставались следы крови. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате множественных ножевых ранений. Спустя короткое время полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая сообщила следствию, что они вместе со своим 24-летним возлюбленным убили мужчину, отомстив ему таким образом за изнасилование, совершённое месяц назад.

В воскресенье полицейские задержали второго подозреваемого, 24-летнего жителя Тараклии. Он рассказал следствию иную версию убийства, передаёт deschide.md. По его словам, у 16-летней девушки и жертвы был роман минувшим летом.

– У 30-летнего мужчины и несовершеннолетней был роман. Об этом узнала сестра девушки и рассказала родителям. На этой почве 30-летний мужчина поругался с родителями девушки, после чего бросил её на полгода. Этой весной они вновь начали общение. На тот момент у несовершеннолетней завязались отношения с 24-летним парнем из Тараклии, который узнал, что девушка назначила другому мужчине встречу. Она сказала своему возлюбленному, что желает бывшему парню смерти, – сообщил источник, близкий к расследованию.

После этого 24-летний парень купил два ножа, для себя и девушки. В четверг, 30 мая, несовершеннолетняя встретилась с жертвой и сообщила парню о месте встречи. В тот момент, когда девушка находилась в машине с мужчиной и перед тем, как вступить с ним в интимную близость, она вытащила нож и нанесла ему удар в области шеи. Мужчина в ответ ударил её по лицу. В этот момент к машине подошёл парень несовершеннолетней, он открыл дверь и нанёс несколько ударов ножом в спину 30-летнего мужчины.

– Раненый вступил в драку с парнем и девушкой, а после попытался сбежать, но из-за полученных травм упал. Возлюбленный несовершеннолетней сказал, что после этого они стояли возле умирающего около часа и разговаривали, затем раненный скончался. Труп они перетащили в лес, а ножи выбросили в реку. Парень сказал, что решился на убийство из любви к несовершеннолетней и планирует создать с ней семью, – рассказал источник.

Стоит отметить, что суд сегодня выдал мандат на арест на 30-дневный срок на имя несовершеннолетней. Вскоре суд вынесет решение и в отношении 24-летнего молодого человека.