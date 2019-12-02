Жуткие детали аварии в Рыбнице: молодую женщину разорвало на две части

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В Следственном комитете рассказали подробности смертельной аварии в Рыбнице. Перед тем, как машина перевернулась, женщина вылезла в люк, поэтому её тело разорвало на две части.

Стало известно, что погибшая работала в кафе. Вечером после работы за ней заехал приятель, который уже был выпившим. Распивать спиртное продолжили вместе уже в машине, и решили покататься по ночной Рыбнице. Женщина вылезла в люк, в этот момент машина перевернулась. Шансов выжить не было, тело разорвало на две части, передаёт tsv.md.

Водителю Лексуса грозит от 4 до 6 лет тюрьмы. На его попечении было двое детей от первого брака. У погибшей остался малолетний сын.