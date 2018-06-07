Жуткая смерть в Каушанском районе: мужчина повесился на кладбище на кресте своей умершей жены (ФОТО)

Жуткая смерть в Каушанском районе: мужчина повесился на кладбище на кресте своей умершей жены (ФОТО)

Трагедия произошла в селе Константиновка.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Каушан Сильвия Ветку рассказала, что накануне, 6 июня, в 14.10 в полицию поступил звонок. Звонивший сообщил, что обнаружил на кладбище тело мужчины, повесившегося на веревке. Сама веревка была привязана к кресту одной из могил, по-видимому, свежей, пишет deschide.md.

Прибывшие на указанное место правоохранители установили, что повесившимся является 49-летний житель Бендер. В село Константиновка он приехал к своей теще.

Оказав некоторую помощь по хозяйству, мужчина ушел, не сказав никому, куда. Обнаружили его уже на кладбище, повесившимся на могиле супруги, которая скончалась в апреле.

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