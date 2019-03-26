Жуткая находка во Флорештах: в колодце обнаружен труп мужчины

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Мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил труп в колодце возле дома. Инцидент произошёл 25 марта в селе Лунга Флорештского района.

На место происшествия прибыла оперативная группа и медики. Спасатели извлекли из колодца тело мужчины с признаками разложения, пишет deschide.md.

Позже было установлено, что жертвой оказался 27-летний житель того же села. Его по элементам одежды узнал брат. Мужчина рассказал полицейским, что погибший ушёл из дома в неизвестном направлении в ноябре прошлого года, и с тех пор о нём ничего не было известно. Родственники погибшего не заявляли в полицию о его исчезновении.

Для определения точной причины смерти будет проведена дополнительная экспертиза. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.