Жуткая находка: в канализационном колодце нашли труп мужчины

Жуткая находка: в канализационном колодце нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили сегодня днём в канализационном колодце на улице Алеку Руссо в столице.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на бездыханное тело наткнулись сотрудники АО “Термоэлектрика”, которые сообщили о случившемся в полицию.

Речь идёт о мужчине, личность которого пока не установлена. Предполагается, что жертва – мужчина без постоянного места жительства, – уточнила Стати.

Судмедэксперты, прибывшие на место, не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md