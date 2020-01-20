Жуткая находка: в канализационном колодце нашли труп мужчины

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Труп мужчины обнаружили сегодня днём в канализационном колодце на улице Алеку Руссо в столице.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, на бездыханное тело наткнулись сотрудники АО “Термоэлектрика”, которые сообщили о случившемся в полицию.

Речь идёт о мужчине, личность которого пока не установлена. Предполагается, что жертва – мужчина без постоянного места жительства, – уточнила Стати.

Судмедэксперты, прибывшие на место, не обнаружили на теле погибшего следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.