Жуткая находка: труп женщины обнаружили в колодце Хынчештского района (ВИДЕО)

Жуткая находка: труп женщины обнаружили в колодце Хынчештского района (ВИДЕО)

Труп женщины был найден в одном из колодцев населённого пункта в Хынчештском районе. Погибшей оказалась 68-летняя местная жительница.

Страшная находка была сделана в колодце, расположенном недалеко от дома погибшей. Бездыханное тело обнаружила соседка. На место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции Хынчешт, передаёт publika.md.

Согласно предварительным данным, ранее жительница села пыталась свести счёты с жизнью. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

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