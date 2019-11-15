Жуткая авария во Флорештах: машины “всмятку”, есть раненые

Жуткая авария во Флорештах: машины “всмятку”, есть раненые

Два автомобиля превратились в груды металла после столкновения на трассе R-14, недалеко от села Домулжаны Флорештского района.

По данным полиции, водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volvo XC 90, за рулем которого находился 32-летний житель Дрокии.

После удара водитель Volvo был госпитализирован с ушибом левого плеча и переломом левого предплечья. Второй водитель, гражданин Сирии, проживающий в Оргееве, также был доставлен в больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации, пишет publika.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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