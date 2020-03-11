Жуткая авария в Унгенах: от удара машину разорвало на части, есть погибшие (ФОТО)

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Два человека скончались, а еще один находится в больнице в результате ДТП. Трагедия произошла вчера вечером при въезде в село Костулень Унгенского района.

Как сообщили deschide.md представители местной полиции, в аварию попал автомобиль Mercedes E 200, за рулём которого находился 29-летний мужчина. В салоне также были два пассажира – 25 и 27 лет.

По неизвестным причинам водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги. От удара Mercedes разорвало пополам, а 27-летний пассажир погиб на месте. По словам примара Костулень, водитель Mercedes также скончался по дороге в больницу. Второй пассажир был доставлен в Унгенскую районную больницу.

Правоохранителям предстоит определить точные обстоятельства трагедии.