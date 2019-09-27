Жуткая авария в Страшенах: один погибший, двое раненых

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30-летний водитель скончался после того, как его автомобиль попал в цепное ДТП. Трагедия произошла вчера вечером на трассе Кишинёв-Леушены, недалеко от села Каприяна Страшенского района. Водители двух других автомобилей попали в больницу с различными травмами.

По данным местной полиции, две машины были сильно повреждены. Предварительно было установлено, что аварию спровоцировал погибший водитель, пишет deschide.md. Он пошёл на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В результате его авто столкнулось со встречным автомобилем, а затем с ещё одной машиной.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.