Жуткая авария в столице: что известно к этому часу (ФОТО)

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Экстренное вмешательство спасателей потребовалось в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу. Напомним, что этим днём машина Porsche Cayenne врезалась в троллейбус, а тот, в свою очередь, въехал в толпу людей.

На месте работали 3 бригады спасателей, которые эвакуировали участников ДТП из авто и повреждённого троллейбуса. Также были проведены работы по уборке территории.

По предварительным данным, в аварии пострадали 18 человек, в том числе 13-летняя девочка. С различными травмами их доставили в больницу для оказания неотложной помощи. К данному часу известно, что пассажир Porsche Cayenne скончался, а женщина-водитель находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства и причина аварии устанавливаются.