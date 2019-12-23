Жуткая авария в Новых Аненах: пассажир едва не вылетел из окна (ВИДЕО 18+)

Жуткая авария в Новых Аненах: пассажир едва не вылетел из окна (ВИДЕО 18+)

Серьёзное ДТП произошло в Новых Аненах. На перекрёстке столкнулись два автомобиля, в результате чего пассажир одного из них едва не вылетел из окна.

По данным полиции, авария произошла сегодня утром у въезда в Новые Анены. Известно, что 45-летний водитель, управлявший автомобилем марки Dacia, не уступил дорогу машине Ford, в результате чего произошло столкновение, передаёт protv.md.

Пассажир Dacia едва не вылетел из окна. Он был госпитализирован с многочисленными травмами.

Полицейские установили, что оба водителя находились в трезвом состоянии. Все обстоятельства аварии выясняются.

Внимание, видео 18+!

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