Жуткая авария в Копчаке: автомобиль превратился в груду металла (ФОТО)

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В груду металлолома превратился легковой автомобиль после аварии, которая случилась минувшим вечером в Копчаке. Есть пострадавшие.

ДТП произошло поздним вечером на выезде из Копчака в направлении Кайраклии, пишет gagauzinfo.md. Водитель автомобиля Ford Foсus не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В аварии пострадали два человека: водитель машины и его пассажир. Обоих доставили в районную больницу с различными травмами.

Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.