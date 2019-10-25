Жуткая авария в Хынчештах: трое пострадавших – в больнице (ФОТО)

Жуткая авария в Хынчештах: трое пострадавших – в больнице (ФОТО)

Три человека в тяжёлом состоянии были госпитализированы после того, как такси, в салоне которого они находились, съехало в кювет и перевернулось. По словам пресс-секретаря ИП Хынчешт Кристины Викол, ДТП произошло на участке дороги “Хынчешть-Мерешень”.

29-летний житель Кишинёва, находясь за рулём автомобиля Mercedes, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. После случившегося троих пострадавших доставили в районную больницу Хынчешт, пишет protv.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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