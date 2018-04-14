Журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” Сильвии Раду

«Цветочный дар» Сильвии Раду, опустошил бюджет столицы почти на 2 миллиона леев. Эти средства могли быть направлены на самые разные цели, от развития парковой инфраструктуры, восстановления зеленых насаждений столицы, до окончательной ликвидации последствий апрельского снегопада 2017 года. Тем не менее, жители города получили от врио генпримара Сильвии Раду то, что получили.

Сам цветочный ковер появился ночью, с 11 на 12 апреля, из-за чего возникает много вопросов, как проходил аукцион, соблюдалось ли законодательство, и кто получил 2 миллиона леев из городского бюджета. Расследование по этому поводу провели журналисты издания “ZIARUL DE GARDĂ”

– «ГП «Зеленое хозяйство» заплатило почти 2 миллиона леев ООО «Decor Bureau» за «ковер» из цветов, который был установлен перед Кафедральным собором столицы. Фирма доставила порядка 180 тысяч цветов, а не 200 тысяч, как сообщила Сильвия Раду. Она же утверждает, что в тендере на закупку цветов не участвовала ни одна фирма, из-за чего пришлось напрямую найти исполнителя заказа, – пишет источник.

Тут начинается полная неразбериха в цифрах. Было заявлено, что муниципалитет потратит на 200 тысяч цветов 1 миллион 800 тысяч леев, в итоге оказалось, что приобрели 180 тысяч цветов, на 20 тысяч меньше, но заплатили за них больше на 180 тысяч леев. Сумма в итоге составила 1 миллион 980 тысяч леев. Другой вопрос – так был ли тендер или нет?

– По данным с сайта агентства публичных закупок, тендер на «цветочный дар», который лишил городской бюджет практически двух миллионов леев, был организован ГП «Зеленое хозяйство» 5 апреля 2018 года. Де-факто, представители примарии заявили, что тендера не было, якобы из-за отсутствия предложений прошли прямые переговоры. Но на сайте публичных закупок тендер числится, и что примечательно указаны там 4 компании-участника, – пишут журналисты.

Примечательно, что фирма, предоставившая цветы и лишившая бюджет двух миллионов леев, по данным того же сайта публичных закупок связана с парламентом. Фирма «Decor Bureau», оказывается, может выполнять работы по освещению, установке звукоизоляции, декорированию интерьера и в придачу неплохо ведет цветочный бизнес. Совпадение? В тендере, который устроил секретариат парламента, участник был один – как вы догадались, это компания «Decor Bureau».

– Примария считает, что каждый год из бюджета выделяются средства для облагораживания города цветами. По данным сайта tender.gov действительно каждый год ГП «Зеленое хозяйство» закупает цветы для посадки. К примеру, в прошлом году таких сделок было 3, с тремя различными фирмами, по всем правилам тендера. Однако в итоге потрачено было не 2 миллиона леев, а 641 тысяча леев, в три раза меньше, – добавляют журналисты.

Не зря в народе говорят – случайных совпадений не бывает. Избирательная кампания уже охватила Кишинэу, но Сильвия Раду не спешит регистрироваться в качестве кандидата. Оно и понятно, ведь тогда придется сложить административный ресурс и бюджетные средства использовать для громких акций не получится. Сегодня врио генпримара пытается убедить кишиневцев, что заботится об их благополучии, тратя огромные суммы их же денег и сотрудничая с сомнительными фирмами. Компания «Décor Bureau» воздержалась от комментария по данной ситуации.

Источник: Accent TV.