Журналисты поделились с президентом своими опасениями относительно нового Кодекса ТВ и радио

Глава государства встретился сегодня, 26 апреля, с членами Комиссии по СМИ и связям с общественностью Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

– У журналистов вызывает опасение проект Кодекса аудиовизуальных услуг, находящийся на рассмотрении в парламенте. По их мнению, предлагаемые в документе нововведения приведут к цензуре и ограничат телезрителей и радиослушателей в доступе к информации, повлекут за собой закрытие многих СМИ и фактическое прекращение вещания программ на русском языке, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Глава государства приветствовал инициативу по организации 19 мая текущего года конференции, в рамках которой будет обсужден проект кодекса, условия работы СМИ в нашей стране, свое видение “борьбы с пропагандой”, проблему доступа журналистов к информации и другие актуальные вопросы по этой тематике.