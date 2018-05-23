Журналист Георге Гонца согласился вести дебаты Иона Чебана и Андрея Нэстасе

Ведущий одного из частных телеканалов, ранее приглашенный кандидатом от ПСРМ на пост генпримара Кишинева Ионом Чебаном вести публичные дебаты с его контркандидатом Андреем Нэстасе, ответил согласием.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, отметив, что будет присутствовать на мероприятии сегодня в 12.00 у Арки Победы. Георге Гонца также выразил надежду, что на дебаты явится и кандидат от партии “Платформа достоинства и правды” Андрей Нэстасе.

Ион Чебан приветствовал решение журналиста, и также понадеялся, что его контркандидат выйдет на “баттл”, темой которого станет незаконное строительство в Кишиневе.

Напомним, на первые дебаты с Ионом Чебаном на тему борьбы с коррупцией, состоявшиеся накануне у Арки Победы, Нэстасе прийти побоялся. Кандидат в генпримары от Партии социалистов выразил уверенность, что его контркандидату нечего сказать ни ему, ни кишиневцам.