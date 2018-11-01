Жуём жвачку

Вредна ли жевательная резинка для здоровья?
Реклама уверяет, что жевательная резинка исключительно полезна для здоровья – дескать, с её помощью зубы станут здоровыми и белоснежными.
Но многие уверены, что в довесок к голливудской улыбке с помощью жвачки можно заработать язву и гастрит. Разберёмся, кто прав.
Наш эксперт – стоматолог-терапевт Марина Колесниченко.
От смолы – к синтетике
С самого начала своего существования человек стремился что-нибудь пожевать, поэтому археологи время от времени находят прообразы современной жевательной резинки в различных частях света. Самый древний из обнаруженных образцов относится к периоду неолита.
Известно, что древние греки жевали смолу мастичного дерева, чтобы очистить зубы от остатков пищи. Индейцы майя для этой цели использовали сок каучуковых деревьев, а индейцы, обитавшие на территории современных Канады и США, пользовались сосновой смолой и хвоей.
В Индии и Юго-Восточной Азии дыхание освежали при помощи смеси перечных листьев и семян арековой пальмы и извести.
На Руси тоже не оставляли челюсти без работы – жевали смолу лиственницы и бересту. За века состав жевательной резинки претерпел серьёзные изменения: к концу XIX века желающих жевать смолу с остатками иголок и веточек не поубавилось, и химикам в срочном порядке пришлось придумывать приятную альтернативу.
В 1869 году родилась идея жвачки из каучука, а в 1928‑м – формула, которой в той или иной степени придерживаются и поныне: одна часть каучука, одна – кукурузного сиропа, три части подсластителей.
Правда, сегодня вместо натурального каучука в качестве основы для жвачки нередко используют парафин, нефтяной воск или полиэтилен.
В качестве подсластителей добавляют сахар и многочисленные заменители. Причём ни одно решение не может быть названо полезным для здоровья.
Внимание на состав
Кроме сахара, в качестве подсластителей используются аспартам, сорбит, изомальт, ксилит. Практически все они в той или иной степени вредят здоровью. Так, аспартам содержит аспарагиновую кислоту, которая является отравляющим веществом. Да, в жвачке её минимальное количество, но частое употребление может способствовать накоплению вещества в организме. Аспарагиновая кислота приводит к нарушению обмена сигналами между правой и левой долями мозга, в результате человек теряет связь с действительностью и возможность адекватно реагировать на события.
В 1985 году было представлено исследование о том, что аспартам при подогревании до 30 градусов разлагается на составляющие – формальдегид, метанол и фенилаланин, опасные для здоровья человека вещества. А южноафриканские учёные обнаружили, что аспартам повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.
Впрочем, несмотря на все предупреждения учёных, на территориях США и Европы аспартам считается веществом, безопасным для употребления в пищу.
Свойства ксилита, который, как мы знаем из рекламы, ведёт суровую борьбу с кариесом, также вызывают сомнения у учёных. В 2015 году исследования показали, что у людей, использовавших ксилит, среднее количество кариозных зубов во рту оказалось всего на 13% меньше, чем у контрольной группы, употреблявшей сахар.
Ксилит также обвиняют в том, что он способствует формированию камней в почках и обладает слабительными свойствами. Последним грешат и другие подсластители – изомальтит и сорбит.
А есть ли польза?
Очищение полости рта от остатков пищи – главная функция современной жвачки. Однако больше всего пользы жвачка приносит вовсе не зубам. Британские исследователи в 2013 году выяснили, что концентрация внимания у людей, жующих жвачку, на 10% выше, чем у тех, кто размышляет без «допинга».
Жевательная резинка может также помочь перевариванию пищи, ведь в процессе жевания вырабатывается слюна, желудочный сок и другие пищеварительные ферменты. Но чтобы не навредить желудку, пользоваться жвачкой можно только после еды и недолго – минут 10-15.
Важно!
Людям с нарушениями ЖКТ, почечной недостаточностью, сахарным диабетом следует проявить осторожность и поразмыслить о необходимости жвачки.
Также осторожность следует проявить беременным женщинам.
В жвачке содержится большое количество балластных веществ, которые не перевариваются организмом
и могут повредить растущей иммунной системе ребёнка.
В ТЕМУ
Правда, что жвачки портят пломбы?
Отвечает врач-стоматолог Вероника Рыжова: Да, но только если использовать жвачку слишком долго. Жевательная резинка была изобретена для того, чтобы после еды, если нет возможности прополоскать рот, освежить с её помощью дыхание и убрать остатки пищи. Жвачку рекомендуют использовать в течение 5 минут после приёма пищи. Жевать её часами неправильно.
При этом если пломба установлена некачественно, у неё нарушено краевое прилегание, то испортить её может всё что угодно. Особенно в этом плане опасны ириски, они очень сильно прилипают к зубам. Но если с пломбой всё хорошо, то ни жвачка, ни ириска её не вытянут.
Не повлияет жвачка и на эмаль зубов, если опять же не использовать её слишком долго. Сахар или заменяющие его вещества, которые содержатся в жевательной резинке, стимулируют слюноотделение. Как известно, в слюне у нас содержится минеральный комплекс, который, наоборот, восстанавливает эмаль зубов.
Нина Богданова
КСТАТИ
Сколько служат пломбы?
- Пломбы из фосфат-цемента – 1 год.
- Композитные материалы – около 5 лет.
- Керамические пломбы хорошо прилегают к зубу, не крошатся, не деформируются, не стираются. Можно рассчитывать на 10 лет службы.
- Пломбы из амальгамы – самый устойчивый пломбировочный материал. Гарантийный срок службы – 11 лет, а практический – 50-60 лет.