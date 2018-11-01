Жуём жвачку

Вредна ли жевательная резинка для здоровья?

Реклама уверяет, что жевательная резинка исключительно полезна для здоровья – дескать, с её помощью зубы станут здоровыми и белоснежными.

Но многие уверены, что в довесок к голливудской улыбке с помощью жвачки можно заработать язву и гастрит. Разберёмся, кто прав.

Наш эксперт – стоматолог-терапевт Марина Колесниченко.

От смолы – к синтетике

С самого начала своего существования человек стремился что-нибудь пожевать, поэтому археологи время от времени находят прообразы современной жевательной резинки в различных частях света. Самый древний из обнаруженных образцов относится к периоду неолита.

Известно, что древние греки жевали смолу мастичного дерева, чтобы очистить зубы от остатков пищи. Индейцы майя для этой цели использовали сок каучуковых деревьев, а индейцы, обитавшие на территории современных Канады и США, пользовались сосновой смолой и хвоей.

В Индии и Юго-Восточной Азии дыхание освежали при помощи смеси перечных листьев и семян арековой пальмы и извести.

На Руси тоже не оставляли челюсти без работы – жевали смолу лиственницы и бересту. За века состав жевательной резинки претерпел серьёзные изменения: к концу XIX века желающих жевать смолу с остатками иголок и веточек не поубавилось, и химикам в срочном порядке пришлось придумывать приятную альтернативу.

В 1869 году родилась идея жвачки из каучука, а в 1928‑м – формула, которой в той или иной степени придерживаются и поныне: одна часть каучука, одна – кукурузного сиропа, три части подсластителей.

Правда, сегодня вместо натурального каучука в качестве основы для жвачки нередко используют парафин, нефтяной воск или полиэтилен.

В качестве подсластителей добавляют сахар и многочисленные заменители. Причём ни одно решение не может быть названо полезным для здоровья.

Внимание на состав

Кроме сахара, в качестве подсластителей используются аспартам, сорбит, изомальт, ксилит. Практически все они в той или иной степени вредят здоровью. Так, аспартам содержит аспарагиновую кислоту, которая является отравляющим веществом. Да, в жвачке её минимальное количество, но частое употребление может способствовать накоплению вещества в организме. Аспарагиновая кислота приводит к нарушению обмена сигналами между правой и левой долями мозга, в результате человек теряет связь с действительностью и возможность адекватно реагировать на события.

В 1985 году было представлено исследование о том, что аспартам при подогревании до 30 градусов разлагается на составляющие – формальдегид, метанол и фенилаланин, опасные для здоровья человека вещества. А южноафриканские учёные обнаружили, что аспартам повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Впрочем, несмотря на все предупреждения учёных, на территориях США и Европы аспартам считается веществом, безопасным для употребления в пищу.

Свойства ксилита, который, как мы знаем из рекламы, ведёт суровую борьбу с кариесом, также вызывают сомнения у учёных. В 2015 году исследования показали, что у людей, использовавших ксилит, среднее количество кариозных зубов во рту оказалось всего на 13% меньше, чем у контрольной группы, употреблявшей сахар.

Ксилит также обвиняют в том, что он способствует формированию камней в почках и обладает слабительными свойствами. Последним грешат и другие подсластители – изомальтит и сорбит.

А есть ли польза?

Очищение полости рта от остатков пищи – главная функция современной жвачки. Однако больше всего пользы жвачка приносит вовсе не зубам. Британские исследователи в 2013 году выяснили, что концентрация внимания у людей, жующих жвачку, на 10% выше, чем у тех, кто размышляет без «допинга».

Жевательная резинка может также помочь перевариванию пищи, ведь в процессе жевания вырабатывается слюна, желудочный сок и другие пищеварительные ферменты. Но чтобы не навредить желудку, пользоваться жвачкой можно только после еды и недолго – минут 10-15.

Важно!

Людям с нарушениями ЖКТ, почечной недостаточностью, сахарным диабетом следует проявить осторожность и поразмыслить о необходимости жвачки.

Также осторожность следует проявить беременным женщинам.

В жвачке содержится большое количество балластных веществ, которые не перевариваются организмом

и могут повредить растущей иммунной системе ребёнка.

В ТЕМУ

Правда, что жвачки портят пломбы?

Отвечает врач-стоматолог Вероника Рыжова: Да, но только если использовать жвачку слишком долго. Жевательная резинка была изобретена для того, чтобы после еды, если нет возможности прополоскать рот, освежить с её помощью дыхание и убрать остатки пищи. Жвачку рекомендуют использовать в течение 5 минут после приёма пищи. Жевать её часами неправильно.

При этом если пломба установлена некачественно, у неё нарушено краевое прилегание, то испортить её может всё что угодно. Особенно в этом плане опасны ириски, они очень сильно прилипают к зубам. Но если с пломбой всё хорошо, то ни жвачка, ни ириска её не вытянут.

Не повлияет жвачка и на эмаль зубов, если опять же не использовать её слишком долго. Сахар или заменяющие его вещества, которые содержатся в жевательной резинке, стимулируют слюноотделение. Как известно, в слюне у нас содержится минеральный комплекс, который, наоборот, восстанавливает эмаль зубов.

Нина Богданова

КСТАТИ

Сколько служат пломбы?

Пломбы из фосфат-цемента – 1 год.

Композитные материалы – около 5 лет.

Керамические пломбы хорошо прилегают к зубу, не крошатся, не деформируются, не стираются. Можно рассчитывать на 10 лет службы.

Пломбы из амальгамы – самый устойчивый пломбировочный материал. Гарантийный срок службы – 11 лет, а практический – 50-60 лет.