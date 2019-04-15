“Жёлтый” уровень опасности объявили в Молдове из-за сильного ветра

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Синоптики объявили по всей стране “жёлтый” код метеоопасности в связи с усилением ветра.

Так, по данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 15 апреля, ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-18 м/c. Предупреждение будет действовать на протяжении всего дня. При этом температура воздуха в центральных районах страны составит от +8 до +11 градусов в дневное время суток.

В ночь на 16 апреля ожидается +4..+7 градусов. Кроме этого, завтра на всей территории страны будут вероятны осадки в виде дождя.