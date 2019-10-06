Жёлтый код в связи с заморозками остаётся в силе: какая погода ждёт жителей страны

Жёлтый код в связи с заморозками остаётся в силе: какая погода ждёт жителей страны

Жёлтый код, объявленный в связи с заморозками, остаётся в силе. Синоптики прогнозируют на сегодня, 6 октября, температурный максимум 15 градусов, а минимум – 4 градуса. На всей территории страны будет облачно, а в некоторых регионах ожидаются осадки.

Так, жителей северной части страны ждёт облачная погода, а столбики термометров покажут от 5 до 11 градусов. На юге страны температурный максимум составит 15 градусов, а минимум – 9 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

В столице также будет облачно, а температура воздуха составит от 7 до 13 градусов. Такая погода сохранится в стране и на следующей неделе.

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