“Жёлтый код” в связи с гидрологической засухой продлён до 20 августа

“Жёлтый код” в связи с гидрологической засухой продлён до 20 августа

Государственная гидрометеослужба продлила до 20 августа “жёлтый код” метеоопасности в связи с гидрологической засухой. До воскресенья, 18 августа, в Молдове температура воздуха сохранится ниже +30 градусов, после чего вернётся жаркая, засушливая погода.

В связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха на реках и водоёмах страны отмечается низкая водность, пишет moldpres.md. В этих условиях Гидрометеослужба просит экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы.

В то же время, ГИЧС призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний обращаться в службу 112.

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