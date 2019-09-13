“Жёлтый код” в связи с гидрологической засухой и пожарной опасностью продлён

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 18 сентября “жёлтый код” исключительной пожарной опасности, а до 20 сентября – код гидрологической засухи.

До 18 сентября на всей территории страны действует “желтый код” исключительной пожароопасности. Таким образом, в контрольном диапазоне из-за отсутствия осадков и высоких температур, введена исключительная пожароопасность V класса и угроза возгорания лесных массивов и сельскохозяйственных культур. В связи с отсутствием осадков на территории Республики Молдова на реках и водоемах сохранится низкая водность. Поэтому экономическим агентам и физическим лицам рекомендовано рационально использовать водные ресурсы.

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить костры и не поджигать стерню. В случае пожаров, даже незначительных возгораний, звонить по номеру 112.

В последующие дни сохранится теплая и солнечная погода. Температурный диапазон составит +22+29˚С днем и +10+15˚С ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.